Семейный подряд: невеста Тома Хиддлстона тоже сыграла злодейку в Marvel

В ноябре 2023 года в Америке выйдет сиквел кинокомикса «Капитан Марвел» сразу с тремя супергероинями, которые носят это прозвище. Приоткрываем завесу тайны: злодейку-инопланетянку в этой картине сыграла 38-летняя Зави Эштон – невеста и мать ребенка Тома Хиддлстона.

В новом интервью она рассказала, что ее возлюбленный – очень опытный в деле изображения антагониста в Marvel актер – дал ей пару советов, как играть в этой киновселенной.

«Он сказал: «То, что ты вкладываешь Marvel, то и получаешь обратно. Если ты пойдешь на это с открытым сердцем, с отличной трудовой этикой и просто захочешь подарить фанатам удивительный опыт, то и сама получишь потрясающий опыт на этих съемках». Он действительно придал мне сил в этом смысле», — рассказала Эштон изданию Entertainment Weekly. «У него также был очень хороший практический совет, а именно: «Убедись, что у тебя достаточно застежек в костюме, чтобы сходить в туалет» (смеется, — Прим. авт.). Это очень хороший совет, как я теперь понимаю».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Сам фильм актриса описывает, как «исключительно женскую научно-фантастическую феерию с женщиной по другую сторону камеры».

«На самом деле я очень тронута тем, что была вовлечена в это. Это не та среда, в которой ты часто бываешь. Фильм с огромным бюджетом, со всеми этими крутыми женщинами и Сэмюэлем Л. Джексоном. Такого просто не бывает», - добавила Зави.

Дата выхода «Капитан Марвел - 2» (Marvels) в американский прокат – 10 ноября.