Больна и свободна: Белла Хадид рассталась с бойфрендом и отправилась на лечение

Американская супермодель Белла Хадид снова свободна. На фоне сообщений в СМИ о том, что 26-летняя девушка взяла отпуск на лечение болезни Лайма, всплыла информация, что она больше не встречается с арт-директором Марком Кальманом.

«Они были сильно влюблены, но отношения в конечном итоге исчерпали себя, и они решили покончить с этим, - рассказал источник издание ET. - Белла очень хороший человек, но борется с давлением славы. Она пытается заботиться о себе с тех пор, как они расстались».