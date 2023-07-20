«В стране богов»: Дольф Лундгрен женился на девушке на 38 лет младше него

65-летний американский актер Дольф Лундгрен женился во второй раз. Его избранницей стала 27-летняя тренер по фитнесу Эмма Крокдал.
Скоромная свадьба пары прошла на греческом острове Миконосе 13 июля, но супруги сообщили о ней прессе с некоторым запозданием.
«Мы решили отпраздновать нашу любовь, поженившись на нашей вилле на Миконосе в окружении семьи и нескольких близких друзей. Как из-за «ковида», так и из-за долгого сложного лечения нам много раз приходилось откладывать наши планы на брак», — цитирует заявление пары издание People.
«Мы почувствовали, что наконец-то пришло время отпраздновать любовь, жизнь и счастье — в стране богов».
Добавим, что актер сделал предложение девушке еще летом 2020 года.
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Напомним, в 1994-2011 годах звезда Голливуда был женат на дизайнере ювелирных украшений Анетт Квиберг, которая родила ему двух дочерей. Недавно артист рассказал поклонникам о своей 8-летней борьбе с раком, которую он чуть было не проиграл.