«Называют близнецами»: Кристина Асмус в нелепом наряде запечатлелась со своей сестрой-гимнасткой на отдыхе в Турции

Кристина Асмус уже много лет снимается в кино. Она стала одной из из самых известных актрис. Славу ей принесли картины «Интерны» и «Текст». Также она вела шоу вместе с Иваном Охлобыстиным. В последнее время актриса играет в театре и снимается в новых проектах. Звезда критикуют за смелые фото в соцсетях. На этот раз она улетела отдыхать в Турцию с родней.
20 июля Асмус поделилась новым фото. Она предстала на прогулке с дочкой Анастасией, рожденной от Гарика Харламова, а также с сестрой Кариной и племянницей. Актриса облачилась в топик и джинсовые шорты поверх велосипедок. Она постаралась скрыть набранные килограммы. В футболках и джинсах были все остальные. Карина оказалась очень похожа с сестрой. Она, к слову, занимается гимнастикой.
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Кристина Асмус с дочкой и Карина Асмус с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Семья! Еще каких-то пару лет назад я не представляла, что семья будет иметь для меня настолько ключевое значение в жизни. Это слово всегда ассоциировалось у меня с болью. Да, не со всеми членами семьи отношения задались, но мы идем…
С младшей сестрой у нас крепкая связь была всю жизнь. Мы всегда вместе, держась за руки, были против ада. Недаром нас часто называют близнецами, хотя разница у нас 3 года», – поделилась звезда.
Поклонники были сражены тем, как сестры похожи. Многие посчитали наряд Асмус нелепым и снова ее раскритиковали. «Карина такая невысокая», «У тебя три дочки», «Сложно понять где мамы, где дети», «Зачем шорты поверх велосипедок? Шорты сними!» — стали писать подписчики.