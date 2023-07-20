«Называют близнецами»: Кристина Асмус в нелепом наряде запечатлелась со своей сестрой-гимнасткой на отдыхе в Турции

20 июля Асмус поделилась новым фото. Она предстала на прогулке с дочкой Анастасией, рожденной от Гарика Харламова, а также с сестрой Кариной и племянницей. Актриса облачилась в топик и джинсовые шорты поверх велосипедок. Она постаралась скрыть набранные килограммы. В футболках и джинсах были все остальные. Карина оказалась очень похожа с сестрой. Она, к слову, занимается гимнастикой.

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