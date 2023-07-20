Ольга Бузова в шортах поросячьего цвета блеснула своими мясистыми формами: пикантное зрелище

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она регулярно снимается в новых проектах, а также дает концерты. Артистка всегда особое внимание уделяла нарядам. Она не стесняется демонстрировать свои формы. Недавно телеведущая поправилась. Однако она стала заниматься спортом, чтобы вернуться в форме. Звезда находится в Африке, где снимается в шоу.
На этот раз Ольга решила поделиться кадрами из отеля. Она покрасовалась в костюме поросячьего цвета. Мини-шорты облегали ее бедра. Телеведущая блеснула своими мясистыми формами. При этом она была с макияжем и влажной укладкой. Бузова уместила налившийся бюст в кроп-топ. Она позировала перед зеркалом. Звезда призналась, что пережила жаркий день.
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Поклонники отметили, что Ольга выглядит очень привлекательно. Многие посчитали, что она уже постройнела, а на ее животе появился рельеф. «Ну такая милая», «Бедра мощные», «Вроде животик ушел, выглядит лучше», «Наряд словно сливается с кожей», «Поросенок», «Ножки, как тумбочки», «Отечный вид», — стали писать в Сети.