Ольга Бузова в шортах поросячьего цвета блеснула своими мясистыми формами: пикантное зрелище

На этот раз Ольга решила поделиться кадрами из отеля. Она покрасовалась в костюме поросячьего цвета. Мини-шорты облегали ее бедра. Телеведущая блеснула своими мясистыми формами. При этом она была с макияжем и влажной укладкой. Бузова уместила налившийся бюст в кроп-топ. Она позировала перед зеркалом. Звезда призналась, что пережила жаркий день.

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