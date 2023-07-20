Умер актер Владимир Портнов, известный по роли ювелира в картине «Узник замка Иф»

В пятницу, 14 июля, на 84-м году жизни умер актер Владимир Портнов. Причина смерти не сообщается. На счету Владимира Михайловича более 100 работ в театре и около 30 в кино и на телевидении.

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Многим зрителям он запомнился по роли ювелира в культовой картине «Узник замка Иф» 1988 года. А некоторые поклонники знают артиста по фильму «Багровый цвет снегопада», где Портнов сыграл врача Лютого.

Свою карьеру артист начал в 60-х годах в Академическом русском драмтеатре Узбекистана. Далее он сотрудничал с Минским драматическим театром имени Горького. А когда переехал в Москву, занял должность режиссера-постановщика в Театре Маяковского.

В начале 90-х Портнов перебрался в Израиль. На новом месте он успел проявить себя в театрах «Гешер», «Габима» и «Ноев ковчег». Спустя почти 10 лет Владимир Михайлович вернулся в Россию, где продолжил работать до момента смерти.

Источник: «Российской газеты», сайта «Кино-театр. Ру»