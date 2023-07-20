Живут отдельно, а далеко ли до развода? Что происходит между принцем Гарри и Меган Маркл — СМИ

Что на самом деле происходит между принцем Гарри и Меган Маркл — таблоиды пестрят слухами о том, что герцоги Сассекские вот-вот разведутся. Якобы отношения внутри семьи накалены до предела. Также западные СМИ пишут, что пара живет отдельно. Правда, ни Меган, ни ее муж эти домыслы пока никак не комментируют. У пары подрастают двое детей: сын Арчи и дочка Лилибет.

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О том, что герцоги Сассекские решили разъехаться и пожить отдельно стало известно благодаря источнику издания Express. Они ссылаются на окружение семьи принца Гарри.

А в качестве причины для размолвки супругов называют финансовые трудности. Якобы младший сын леди Дианы не получил значительную долю наследства. Также со скандалом был расторгнут контракт со Spotify.

Поговаривают, что брат принца Уильяма собирается ехать в Африку, которую он считает вторым домом. Есть сведения, что королевский наследник может снять в одиночку новый фильм для Netflix.

По материалам StarNewz