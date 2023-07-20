Лиза Арзамасова в крохотных шортах козырнула изящными формами у бассейна: с улыбкой сверкнула прелестями

На этот раз Арзамасова наслаждается теплыми днями в Турции. Она делится кадрами с мужем. Влюбленные красуются на фоне побережья. Актриса взяла с собой множество нарядов. Она щегольнула в мини-шортах и майке. Лиза подчеркнула свои точеные формы. Она присела у бассейна, сверкнув своим декольте. Звезда заулыбалась перед мужем.

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