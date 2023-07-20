Лиза Арзамасова в крохотных шортах козырнула изящными формами у бассейна: с улыбкой сверкнула прелестями

Лиза Арзамасова. Фото: соцсети звезды

Актриса поделилась кадром из отпуска. Звезда «Папиных дочек» восхитила подписчиков.

Лиза Арзамасова уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в кино. Примечательно, что за последние несколько лет ее жизнь изменилась. Актриса счастлива в браке с Ильей Авербухом. Она не скрывает, что совмещает карьеру и материнство. Несмотря на свою занятость, звезда растит годовалого сына Льва. Но этим летом пара устроила себе отпуск. 

На этот раз Арзамасова наслаждается теплыми днями в Турции. Она делится кадрами с мужем. Влюбленные красуются на фоне побережья. Актриса взяла с собой множество нарядов. Она щегольнула в мини-шортах и майке. Лиза подчеркнула свои точеные формы. Она присела у бассейна, сверкнув своим декольте. Звезда заулыбалась перед мужем. 

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Лиза Арзамасова. Фото: соцсети звезды

«А настроение пусть будет летним!» – заявила Лиза. 

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Очень яркая, красивая и сияющая летняя фотография!», «Лиза — красотка», «После родов фигура вообще не изменилась», «Такая точеная фигурка», — стали писать подписчики.

 

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