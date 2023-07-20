Просто и вкусно: Брутян поделилась рецептом кесадильи с курицей — Прилучный пальчики оближет

Зепюр Брутян уже давно снимается в кино. Однако уже больше года она живет в браке с Павлом Прилучным. Актриса демонстрирует свою хозяйственность. Особенно любит они готовить и балует мужа почти каждый день. Так как артистка находится в декретном отпуске, то у нее есть время, чтобы экспериментировать с блюдами. На этот раз она решила прибегнуть к мексиканской кухне.
Брутян взяла 2 лепешки тортилья, который также заменить на лаваш, куриное филе , 1 ч.л. черного перца , 1 ч.л. красного перца (чили), 1 ст.л. соевого соуса или терияки , красный и желтый болгарский перец 1/2, зелень (кинза/укроп/зеленый лук) , сыр сулугуни или моцареллу. Актриса наглядно показала, как готовит кесадилью с курицей.
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«Обжариваем курицу, добавляем специи, мелко нарезанный болгарский перец (красный /желтый ), зелень по вкусу. Можно еще добавить кукурузу. На тортилью выкладываем сыр, начинку и обжариваем с двух сторон по одной минуте», – пояснила она.
Мама Брутян заявила, что все выглядит так аппетитно, что она уже выезжает в гости. Поклонники восхитились ее способностями и аккуратностью. Многие уверены, что Павел Прилучный пальчики оближет.