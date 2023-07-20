Просто и вкусно: Брутян поделилась рецептом кесадильи с курицей — Прилучный пальчики оближет

Брутян взяла 2 лепешки тортилья, который также заменить на лаваш, куриное филе , 1 ч.л. черного перца ⁣, 1 ч.л. красного перца (чили)⁣⁣, 1 ст.л. соевого соуса или терияки , красный и желтый болгарский перец 1/2, зелень (кинза/укроп/зеленый лук) ⁣, сыр сулугуни или моцареллу. Актриса наглядно показала, как готовит кесадилью с курицей.

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