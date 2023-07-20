«Надо как-то жить дальше... Справляться!»: перенесший ампутацию стоп Костомаров решился на откровения

Роман Костомаров старается держаться бодро, особенно когда общается с поклонниками. Вот и на этот раз, выйдя на связь по видео уже из дома, олимпийский чемпион в танцах на льду в очередной раз поблагодарил свою жену фигуристку Оксану Домнину, без которой, как считает спортсмен, ему пришлось бы совсем тяжело.
Комментируя свое состояние после ампутации стоп и нескольких хирургических вмешательств на кистях рук, Роман Костомаров подметил, что как бы сложно ему ни приходилось, он не может позволить себе сдаться. Спортсмен учится ходить на протезах. И это удается ему не хуже, чем когда-то стоять на коньках.
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«Слава Богу, благодаря моей любимой жене у нас получается справляться даже с такими трудностями. Мы желаем вам любви, здоровья и всего самого хорошего! И спасибо всем, кто поддерживает и помогает. Идем дальше!» — заверил Костомаров.
Роман Костомаров с женой Оксаной Домниной. Фото: соцсети
«Надо как-то дальше жить и справляться с этим! Всем любви и здоровья», — добавил фигурист, нежно обнимая жену Оксану.
Ранее фигурист повидался со своей партнершей в танцах на льду Татьяной Навкой. Она поддерживала фигуриста на протяжении долгих месяцев, пока тот лежал в Коммунарке.