«Ничего особенного не сделала»: стало известно, когда Алла Пугачева вернется в Россию

Те, кто хорошо знает Аллу Пугачеву, убеждены: в Израиле ей живется несладко. Такое мнение выразил, например, певец Александр Буйнов, который много общался с ней. Так же считает фотограф и режиссер Роман Родин – он сотрудничал с артисткой в 90-х.

«Я уверен, что Алла Борисовна через какое-то время вернется в Россию. Во-первых, она ничего особенного не делала, чтобы ей не возвращаться. Конечно, те слова, которые произнесла про народ, не очень хороши. Но она осталась легендой – ее песни до сих пор поют на концертах», - сказал фотограф в интервью изданию «МК».

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По мнению Родина, Пугачева уехала из страны, «поддавшись истерии». Пожив на чужбине довольно долго, певица, возможно, скоро «созреет» для возвращения.