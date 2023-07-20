«Ничего особенного не сделала»: стало известно, когда Алла Пугачева вернется в Россию

Те, кто хорошо знает Аллу Пугачеву, убеждены: в Израиле ей живется несладко. Такое мнение выразил, например, певец Александр Буйнов, который много общался с ней. Так же считает фотограф и режиссер Роман Родин – он сотрудничал с артисткой в 90-х.
«Я уверен, что Алла Борисовна через какое-то время вернется в Россию. Во-первых, она ничего особенного не делала, чтобы ей не возвращаться. Конечно, те слова, которые произнесла про народ, не очень хороши. Но она осталась легендой – ее песни до сих пор поют на концертах», - сказал фотограф в интервью изданию «МК».
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По мнению Родина, Пугачева уехала из страны, «поддавшись истерии». Пожив на чужбине довольно долго, певица, возможно, скоро «созреет» для возвращения.
«Она всегда любила Россию. Алла прожила здесь столько лет. Лучшая часть ее жизни прошла в России… Поэтому я уверен, что с течением времени Алла вернется. Здесь ее народ, который ее любил и ценил. Не думаю, что ее там будут ценить и любить больше», - заключил Роман Родин.