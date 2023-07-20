Илана из «Уральских пельменей» изящно покрутила бедрами в леопардовых стрингах: скинула халатик у бассейна

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева снова улетела на море. На этот раз никакой работы, только расслабленный отдых. И первым делом красотка поспешила к бассейну. Там она устроила дефиле со съемкой.

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Облачившись в крошечный купальник с хищным принтом, Илана позировала перед камерой. Игриво скинув халатик, красотка блеснула пышными телесами, и все увидели ее новенькое мини-бикини. Стринги с завышенной линией талии подчеркнули изящные ягодицы звезды, и фанаты нашли, что дополнительные 4 кг, на которые сетовала Юрьева, пришлись кстати: поклонники убеждены, что худеть любимице не стоит.