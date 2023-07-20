Раиса Рязанова – про сбежавшую Аллу Пугачеву: «Жалеет»

Алла Пугачева и Максим Галкин* уже полтора года живут за границей. Они сбежали из России весной 2022 года и поселились в Израиле, но тихо и спокойно жить на чужбине не захотели, а решили громко хлопнуть дверью – Примадонна оскорбила россиян, мол, были холопами, стали рабами, а Галкин* высмеивает страну на своих концертах по всему миру.

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Однако, актриса Раиса Рязанова убеждена – беглецы уже успели пожалеть о своем поведении и отъезде. Галкин* пытается вернуться, потому и хотел снять с себя статус иноагента.

«Галкин* сам себе поднакакал и не знает теперь, как оттуда выбраться, – считает актриса. – Думаю, он жалеет о том, что сделал. Как и Пугачева жалеет».

По материалам сайта aif.ru

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.