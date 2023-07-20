Михалкова чуть не потеряла трусики в море: развязались, еле поймала

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова давно не выступает в шоу «Уральские пельмени», но по-прежнему интересна поклонникам. В соцсетях звезда удовлетворяет любопытство фанатов, рассказывая, чем занимается и где находится. На этот раз она вышла на связь из Турции, куда улетела отдыхать после насыщенного рабочего июня.

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Михалкова первым делом отправилась на пляж, искупалась в море и устроила фотосессию. Облачившись в зеленое бикини, красотка занырнула в волны и чуть не потеряла трусики – они развязались по бокам, но Юлия успеха их поймать. Такой растерянный ракурс и запечатлел фотограф.