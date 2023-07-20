Арнтгольц призналась, что переживает за Жидкова: «Ваня заслуживает счастья»

Актеры Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков были женаты с 2008 по 2014 год. У пары родилась дочка Маша. Наличие ребенка не спасло пару от развода, прошла любовь, поэтому каждый отправился своей дорогой. Но дружбу бывшие супруги сохранили. Более того, Арнтгольц призналась, что переживает за экс-мужа и его личную жизнь.

«Я очень хочу, чтобы он был счастлив. Ваня заслуживает счастья, он очень семейный парень. Я не знакома с его нынешней возлюбленной, его девушки боятся со мной знакомиться», - призналась звезда в интервью на YouTube-канале «Fametime TV».

Сегодня Арнтгольц замужем за Марком Богатыревым. А Жидков встречается с девушкой моложе на 17 лет.

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