Мокренькая Михалкова в бикини предъявила ядреные бедра, прижавшись к скалам: капельки скользят по коже

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова улетела в отпуск. Она решила отдохнуть на одном из турецких курортов и уже показала подписчикам в соцсетях, в каком отеле остановилась.

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Что ни день, то новая порция удовольствия – Михалкова признается, что ей очень нравится. На пляже даже есть риф, и актриса устроила на нем фотосессию.

Подписчики ликуют – снимки Михалковой в бикини вошли в чат. Красотка с пышными формами позировала, вынырнув из воды, на скале. Центром композиции стали ядреные бедра звезды, по которым скользят капельки морской воды.