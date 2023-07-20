За три песни: Пугачева решила баснословно подзаработать на фестивале у Вайкуле – подруга в шоке

Лайма Вайкуле лихорадочно готовится к проведению у себя в Юрмале ежегодного фестиваля «Рандеву», который пройдет в КЗ «Дзинтари» с 26 по 30 июля. Певица загодя стала анонсировать мероприятие, билеты на которое, по слухам, продаются очень плохо. И за неделю до начала кинула интригу: мол, будет Пугачева, вероятно, выступит…

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Как оказалось, Пугачева, приехавшая с пятым мужем в начале июля в Юрмалу, действительно намеревается выступить. И небесплатно. Она выставила счет подруге за свои с мужем номера на фестивале.

«Жадность и жлобство поражают воображение. Они между собой не могут деньги поделить... Каждый жаждет урвать. Главным номером должно было стать триумфальное выступление Аллы Пугачевой. «Прекрасно, Лайма, - сказала нафталиновая «примадонна», собираясь выступить под фонограмму, рассказывают люди из Латвии, участвующие в организации фестиваля. - 250 тысяч евро». И это за три песни», - передает слова общественника Романа Худякова сайт kp.ru.

И Вайкуле, утверждает Худяков, аж перекосило от такого ценника. И выступать ее друзья уже не будут. Более того, неизвестно, появятся ли они вообще на мероприятии.