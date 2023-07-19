Ани Лорак в мерцающем платье с вырезом обнажила свои округлые полушария груди: игриво повиляла прелестями на камеру

Ани Лорак продолжает строить карьеру. Она брала перерыв в 2022 году, устроив путешествие. Но потом артистка возобновила концерты и выпустила новые песни. Она также начала строить отношения с новым возлюбленным – тренером по йоге Исааком Виджраком. Недавно они отдохнули вместе в Дубае. Звезда стала чаще щеголять в купальнике и демонстрировать свои прелести.
На этот раз Лорак приготовилась снова блистать на сцене. Она появилась в гримерке в брюках клеш и черной майке, продемонстрировав откровенное декольте. Но для выступления певица облачилась в тугое платье макси с вырезом. Мерцающий наряд с прозрачным декольте позволил ей блеснуть шаровидной грудью. Каролина ( настоящее имя звезды, - Прим.ред.) игриво повиляла бедрами на камеру.
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Поклонники были сражены тем, как Лорак выглядит в 44 года. Многие осыпали ее комплиментами. «Влюбленность вас украшает», «Какая роскошная фигура», «Ох, что за богиня», «Стали только роскошнее», «До чего вы хороши», «Вот это бедра!» — прокомментировали кадры подписчики.