Ани Лорак в мерцающем платье с вырезом обнажила свои округлые полушария груди: игриво повиляла прелестями на камеру

На этот раз Лорак приготовилась снова блистать на сцене. Она появилась в гримерке в брюках клеш и черной майке, продемонстрировав откровенное декольте. Но для выступления певица облачилась в тугое платье макси с вырезом. Мерцающий наряд с прозрачным декольте позволил ей блеснуть шаровидной грудью. Каролина ( настоящее имя звезды, - Прим.ред.) игриво повиляла бедрами на камеру.

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