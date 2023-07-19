Ким Кардашьян в крохотных стрингах обнажила свои ядреные ягодицы: купальник впился в «спелую» мякоть

Ким Кардашьян остается одной из самых известных персон в мире. Она снимается в реалити-шоу со своей семьей, выпускает одежду и косметику, а также сотрудничает с именитыми дизайнерами. В 42 года она не перестает восхищать своей фигурой. Однако многие заметили, что ее пятая точка стала меньше после дефиле на балу Института костюма в образе Мэрилин Монро.
Порой Ким подвергают критике за фотошоп. На этот раз она поделилась откровенными пляжными фото. Американская дива в крохотном бикини позировала на фоне море. Лифчик из треугольников оказался маловат, поэтому она обнажила шаровидную грудь. А трусики-ниточки Кардашьян натянула до талии, подчеркнув свои пышны ягодицы.
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Поклонники были восхищены кадрами. Многие отметили, что она выглядела очень естественно, а без макияжа ее лицо кажется еще милее. «Ого, вот это формы», «Все же бедра у вас божественно хороши», «Такой плоский живот на фоне пышностей», «Трусики точно лопнут», «Просто идеальная», «Тут выглядит так красиво», — стали писать подписчики.