Ким Кардашьян в крохотных стрингах обнажила свои ядреные ягодицы: купальник впился в «спелую» мякоть

Порой Ким подвергают критике за фотошоп. На этот раз она поделилась откровенными пляжными фото. Американская дива в крохотном бикини позировала на фоне море. Лифчик из треугольников оказался маловат, поэтому она обнажила шаровидную грудь. А трусики-ниточки Кардашьян натянула до талии, подчеркнув свои пышны ягодицы.

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