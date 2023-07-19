Кристина Асмус в тугом купальнике блеснула грудью, скатившись с горки: плюхнулась своим «поплавком» в воду

Кристина Асмус больше 10 лет снимается в кино. Она стала известной в юном возрасте. Однако потом актриса начала сниматься в более серьезном кино. Ее критиковали за смелые постельные сцены. Она продолжает смеяться над критикой. Бывшая жена Гарика Харламова облачается в откровенные наряды и выставляет провокационные фото в Сети.
Теперь Кристина отдыхает в Турции. Она то и дело красуется в купальнике. На этот раз актриса захотела скатиться с горки. Она в монокини шоколадного цвета проехалась по водной горке с телефоном в руках. Артистка засветила грудь в глубоком декольте. Она эпично плюхнулась в воду прямо своими бедрами. Асмус с головой нырнула, а потом стала смеяться.
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Поклонники были впечатлены кадрами. Многие отметили, что Асмус умеет отдыхать. «Такая жизнерадостная девочка», «Потеряли кепку», «Щеки какие появились», «Прям бомбочкой упали, брызги долетели до людей», «Вот это поплавок у вас», — стали писать подписчики.