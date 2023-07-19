Кристина Асмус в тугом купальнике блеснула грудью, скатившись с горки: плюхнулась своим «плавком» в воду

Теперь Кристина отдыхает в Турции. Она то и дело красуется в купальнике. На этот раз актриса захотела скатиться с горки. Она в монокини шоколадного цвета проехалась по водной горке с телефоном в руках. Артистка засветила грудь в глубоком декольте. Она эпично плюхнулась в воду прямо своими бедрами. Асмус с головой нырнула, а потом стала смеяться.

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