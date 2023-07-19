Настасья Самбурская в мини-шортах и рубашке на узле обнажила свои прелести: горячий лифтолук

На этот раз Настасья решила поделиться лифтолуком. Она предстала в смелом наряде. Актриса в джинсовых мини-шортах и рубашке на узле. Она подчеркнула свои длинные ноги. Самбурская обнажила свой плоский живот. Она отказалась от лифчика, придав пикантности образу. Звезда решила накинуть на плечи кожаную куртку и накрасить губы алой помадой.

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