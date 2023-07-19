Настасья Самбурская в мини-шортах и рубашке на узле обнажила свои прелести: горячий лифтолук

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Она снялась в таких картинах, как «Универ» и «Беспринципные». Актриса в свои 36 лет старается держать себя в форме. Она достигла таких результатов, что вызывает восторг у окружающих. Артистка также облачается в женственные наряды, подчеркивая достоинства фигуры.
На этот раз Настасья решила поделиться лифтолуком. Она предстала в смелом наряде. Актриса в джинсовых мини-шортах и рубашке на узле. Она подчеркнула свои длинные ноги. Самбурская обнажила свой плоский живот. Она отказалась от лифчика, придав пикантности образу. Звезда решила накинуть на плечи кожаную куртку и накрасить губы алой помадой.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
На этот раз Самбурская получила множество комплиментов. Ей удалось взбудоражить мужчин. «Ох, это так горячо», «Какая фигурка», «Дерзкая кошечка», «Ой, теперь не уснуть», «Просто богиня», «Роковая женщина», «Можно только любоваться», «Животик вызывает зависть», — стали писать в Сети.