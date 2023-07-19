Анна Нетребко в крохотных шортах засветила свои изящные бедра на итальянском курорте: лишила фанатов дара речи

Анна Нетребко уже давно стала известной персоной. Она регулярно дает концерты. Оперная певица побывала в самых отдаленных странах. В 51 года она продолжает следить за собой. Если спорт артистка не любит, то обожает много гулять и танцевать. Этим летом она часто путешествует. На днях звезда выступила в Венгрии, а теперь приехала в Италию.
На этот раз Анна проводит время с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. На этот раз она облачилась в майку и крохотные шортики с принтом. Певица пришла на побережье. Она разулась, чтобы насладиться моментом. Артистка высоко подпрыгнула, оголив загорелые бедра. Нетребко также зашла в воду, намочив свои ножки.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как Анна постройнела. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы крутая», «Вот это взлет», «Шортики отличные», «Какая загорелая и счастливая», «Ох, какая стройная», «Анна, вас даже не узнать», «Ого, вот это фигурка», «Всем так выглядеть 51 года», — стали писать подписчики.