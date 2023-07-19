Анна Нетребко в крохотных шортах засветила свои изящные бедра на итальянском курорте: лишила фанатов дара речи

На этот раз Анна проводит время с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. На этот раз она облачилась в майку и крохотные шортики с принтом. Певица пришла на побережье. Она разулась, чтобы насладиться моментом. Артистка высоко подпрыгнула, оголив загорелые бедра. Нетребко также зашла в воду, намочив свои ножки.

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