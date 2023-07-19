«Всегда буду рядом»: Антон Гусев из «Дома-2» принес клятву своей возлюбленной в особенный день

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев, переживший два развода, наконец-то чувствует себя по-настоящему счастливым.

Он уже практически год в отношениях с блогером из Екатеринбурга по имени Яна. Судя по всему, в паре с ней Антону Гусеву удается достичь гармонии.

В эту среду, 19 июля, у Яны день рождения. В особенный день Антон Гусев признался Яне в любви и поклялся всегда быть рядом с ней. Судя по всему, не за горами предложение руки и сердца.

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