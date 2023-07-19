Ольга Бузова в прозрачном платье с пикантными разрезами блеснула «аппетитками»: показала свою сочную часть тела

Ольга Бузова уже 19 лет строит карьеру. Она регулярно появляется на публике. Артистка дает концерты и ведет передачи. Она зачастую признается, что мечтает о семье. Недавно телеведущая оказалась на съемках в Африке. Она взяла с собой множество нарядов. Звезда все чаще предстает в провокационных нарядах. Она не раз подвергалась за это критике.
На этот раз Ольга решила похвастаться новым образом. Она облачилась в прозрачное платье с пикантными разрезами по бокам. Артистка блеснула своей фигурой. Она не скрыла золотистое нижнее белье. Телеведущая красовалась у зеркала, обнажив свой тыл. Бузова рукой провела по своим изгибам тела.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие отметили, что наряд выглядит соблазнительно и даже скрыл лишние килограммы. «Какая шикарная», «Это очень смело», «Даже соблазнительно», «Опять показывает свою пятую точку», «Ой, ну хоть белье на месте», — стали писать подписчики.