Ольга Бузова в прозрачном платье с пикантными разрезами блеснула «аппетитками»: показала свою сочную часть тела

На этот раз Ольга решила похвастаться новым образом. Она облачилась в прозрачное платье с пикантными разрезами по бокам. Артистка блеснула своей фигурой. Она не скрыла золотистое нижнее белье. Телеведущая красовалась у зеркала, обнажив свой тыл. Бузова рукой провела по своим изгибам тела.

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