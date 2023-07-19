«Открыла свое сердце для любви»: Клава Кока неожиданно предстала в свадебном мини-платье и с фатой

В соцсети Клава поделилась новым фото. Она предстала в образе невесты. Певица позировала в белом мини-платье с корсетом, подчеркнув формы. Она сделала укладку и надела фату. В руках артистка держала свадебный букет. Кока расплылась в улыбке.

«Потому что открыла свое сердце для любви. И все новости — правда», – заявила она.

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