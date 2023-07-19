«Открыла свое сердце для любви»: Клава Кока неожиданно предстала в свадебном мини-платье и с фатой

Клава Кока уже давно стала известной персоной. Она больше пяти лет выступает на сцене. Певица не раз получала награды и появлялась в развлекательных в шоу в качестве члена жюри. Блондинка то и дело предстает в ярких образах. Она не скрывала, что мечтает о семье и детях. На этот раз она сообщила о том, что в ее событии произойдет важное событие.
В соцсети Клава поделилась новым фото. Она предстала в образе невесты. Певица позировала в белом мини-платье с корсетом, подчеркнув формы. Она сделала укладку и надела фату. В руках артистка держала свадебный букет. Кока расплылась в улыбке.
«Потому что открыла свое сердце для любви. И все новости — правда», – заявила она.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
На этот раз певица пояснила, что примет участие в шоу, где будет искать свою любовь с помощью свахи Розы Сябитовой. Проект «Сердце Клавы» выйдет на телеканале «Пятница». Также ведущим проекта будет ее друг Роман Кагроманов.
Поклонники неоднозначно отреагировали на эту новость. Ранее Ольга Бузова пыталась искать себе жениха на шоу, но ее попытка не увенчалась успехом.
Клава Кока, Роман Кагроманов и Роза Сябитова. Фото: соцсети звезды