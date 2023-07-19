Боня в мини-платье с откровенным декольте прильнула к американскому боксеру Флойду: засмущала легенду

На этот раз Боня решила отправится в ресторан с подругами. Она предстала в мини-платье с откровенным декольте цвета металлик. Телеведущая предпочла дополнить образ босоножками. Она отказалась от лифчика, засветив свои округлые полушария груди. Виктория на улице решила подойти к американскому боксеру Флойду Мейвезеру. Они обнялись и сделали фото.

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