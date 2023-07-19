Боня в мини-платье с откровенным декольте прильнула к американскому боксеру Флойду: засмущала легенду

Виктория Боня уже много лет строит карьеру. Она не только ведет передачи, но и занимается своим бизнесом. Уже длительное время экс-участница «Дома-2» живет в Монако. Она порой предстает в роскошных нарядах. Телеведущая появляется на красных дорожках и в светских кругах. Недавно она преобразилась, чем удивила фанатов.
На этот раз Боня решила отправится в ресторан с подругами. Она предстала в мини-платье с откровенным декольте цвета металлик. Телеведущая предпочла дополнить образ босоножками. Она отказалась от лифчика, засветив свои округлые полушария груди. Виктория на улице решила подойти к американскому боксеру Флойду Мейвезеру. Они обнялись и сделали фото.
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«Флойд хотел конфисковать мою крокодиловую сумочку. Вот это встреча! Вы знаете, как я люблю бокс! Больше, чем любой другой спорт. Теперь у меня есть фотка с легендой», – заявила она.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. Многие заметили, что она смутила спортсмена и сама засмущалась.«Как-то неловко за нее даже», «Платье немного „слишком“ — слишком открыла все козыри», «А юбку зачем тянуть? Неужели комплексы? Он смотрел на грудь», «Как же смутила парня», — стали писать в Сети.