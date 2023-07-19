«Он не познакомил нас, но я заметила, как у него горят глаза»: знакомая Филиппа Киркорова рассекретила его скорую свадьбу

Теперь стало понятно, почему поп-король Филипп Киркоров за последнее время так шикарно преобразился, похудел и помолодел. Популярный исполнитель встретил ту самую, единственную. Он влюблен и готовится к свадьбе.
Раскрыла секрет поп-короля его давняя знакомая, с которой Филиппу Киркорову тоже приписывали роман, Катя Гусева. Не так давно она вышла замуж, и Филипп Киркоров был в числе почетных гостей на свадьбе.
Теперь же торжество намечается у него самого. Филипп Киркоров уже познакомил возлюбленную с дочкой и сыном.
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«Он не познакомил нас, но я заметила, как у него горят глаза. Мы виделись в конце июня на дне рождении его сына Мартина. Невооруженным взглядом заметно, что он счастлив, расцвел. Во-первых, у него шикарное преображение. Во-вторых, видно, что он счастлив в личной жизни. Но я не вошла в круг тех, кому Филипп представил новую любовь», - рассказала Катя Гусева.
По материалам spb.kp.ru