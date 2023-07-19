Любимая вилла Аллы Пугачевой в Юрмале продана за 600 миллионов рублей

Алла Пугачева каждое лето проводит с детьми в Юрмале, Живет Алла Пугачева с семьей на роскошной вилле «Марта», которую уже несколько лет подряд арендует у банкира Виктора Красовицкого, бывшего владельца Parex Banka.

Проживание обходится в примерно 15 миллионов рублей ежемесячно.

Как недавно стало известно, банкир решил избавиться от недвижимости в Прибалтике и выставил виллу на продажу, запросив порядка полтора миллиардов рублей за нее. Правда, в итоге продал больше, чем в два раза дешевле. За 600 миллионов рублей.

Покупателем оказался миллионер Александр Шусторович, известный в качестве бывшего жениха Ксении Собчак.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».