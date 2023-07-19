Любимая вилла Аллы Пугачевой в Юрмале продана за 600 миллионов рублей

Алла Пугачева каждое лето проводит с детьми в Юрмале, Живет Алла Пугачева с семьей на роскошной вилле «Марта», которую уже несколько лет подряд арендует у банкира Виктора Красовицкого, бывшего владельца Parex Banka.
Проживание обходится в примерно 15 миллионов рублей ежемесячно.
Как недавно стало известно, банкир решил избавиться от недвижимости в Прибалтике и выставил виллу на продажу, запросив порядка полтора миллиардов рублей за нее. Правда, в итоге продал больше, чем в два раза дешевле. За 600 миллионов рублей.
Покупателем оказался миллионер Александр Шусторович, известный в качестве бывшего жениха Ксении Собчак.
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Но по некоторым данным, сделка с недвижимостью пока не оформлена. Начались судебные тяжбы. Шусторович жаловался, что дети Красовицкого без его ведома решили забрать из особняка дорогую мебель и технику. Тогда как он заплатил за дом со всей «начинкой».
Но так или иначе, а на проживание Аллы Пугачевой на вилле эти неприятные обстоятельства не сказываются. Она прекрасно проводит время в Юрмале, общаясь с друзьями и дыша морским воздухом.
По материалам litekp.ru