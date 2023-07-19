«Суперстильный дом»: Агата Муцениеце приехала с мамой и сыном в свой новый загородный особняк

18 июля Агата приехала в свой новый дом с детьми. Она только завершила обустраивать двор. У нее также готовы комнаты. Она показала свою плюшевую кровать и ванную комнату в стиле минимализма. Актриса призналась, что пользовалась услугами дизайнера интерьеров, чтобы создать уют.

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