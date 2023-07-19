«Супер стильный дом»: Агата Муцениеце приехала с мамой и сыном в свой новый загородный особняк

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она регулярно появляется в новых проектах. Актриса многим полюбилась после выхода сериала «Закрытая школа». Также она вела шоу «Голос. Дети». У нее начался новый период в жизни после развода с Павлом Прилучным. Она жила в квартире с двумя детьми, но у нее появилось больше работы, поэтому звезда вскоре снова купила дом и недавно завершила там ремонт.
18 июля Агата приехала в свой новый дом с детьми. Она только завершила обустраивать двор. У нее также готовы комнаты. Она показала свою плюшевую кровать и ванную комнату в стиле минимализма. Актриса призналась, что пользовалась услугами дизайнера интерьеров, чтобы создать уют.
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«Друзья, я нахожусь у себя в доме. Уже несколько дней здесь ночую. Хотела, конечно, вам показать! Смотрите, это моя ванная с видом на деревню. Пока нет жалюзи можно наслаждаться моим купанием. Еще кучу всего надо доделывать. Благодаря Наташе у меня получился супер стильный дом! Все выдержанно: кровать, двери, ручки», – рассказала звезда.
Муцениеце решила пожарить шашлыки. Ей помог собрать мангал сын Тимофей. Также впервые побывала в доме мама актрисы. Они провели время на свежем воздухе. Также артистка прокатилась по району на велосипедах с родными. Она осталась в восторге от пейзажей и атмосферы. Агата даже насобирала полевые цветы.
Поклонники были восхищены тем, как все обустроена звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Какие крутые», «Вот и счастье», «Никакого Паши не нужно для хорошей жизни», «Молодец, все сделала для себя и детей», «Приятно смотреть на такую семью», «Шикарная вы женщина», «Дети счастливые», — стали писать пользователи Сети.
Агата Муцениеце с сыном и мамой. Фото: соцсети звезды