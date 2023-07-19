Актер «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей» Виктор Мелихов обнаружен мертвым

В эту среду, 19 июля, стало известно о смерти актера сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Бандитский Петербург», 61-летнего Виктора Мелихова.

Точную дату смерти Виктора Мелихова предстоит установить экспертам, так как пока неизвестно, сколько дней тело Виктора Мелихова пролежало, прежде чем было обнаружено. Актер скончался в собственной квартире при невыясненных обстоятельствах.

О кончине Виктора Мелихова рассказал его друг, актер театра и кино Марк Горонок. В последний раз он виделся с Мелиховым чуть меньше недели назад.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».