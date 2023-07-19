Актер «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей» Виктор Мелихов обнаружен мертвым

В эту среду, 19 июля, стало известно о смерти актера сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Бандитский Петербург», 61-летнего Виктора Мелихова.
Точную дату смерти Виктора Мелихова предстоит установить экспертам, так как пока неизвестно, сколько дней тело Виктора Мелихова пролежало, прежде чем было обнаружено. Актер скончался в собственной квартире при невыясненных обстоятельствах.
О кончине Виктора Мелихова рассказал его друг, актер театра и кино Марк Горонок. В последний раз он виделся с Мелиховым чуть меньше недели назад.
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Виктор Мелихов. Фото: соцсети
«Я заметил, что Вите тяжело ходить, у него сильно болела нога. Год назад у него была операция на тазобедренном суставе, после нее он пытался восстановиться: катался на велосипеде, старался гулять. В пятницу мы созвонились с Виктором еще раз, он рассказал, что только что закончил съемочный день в новом проекте. Это был последний день съемок. Последнее, что он мне сказал, это: «Я закончил съемки, приду домой и лягу спать. Я очень устал». После этого я уже не смог с ним больше поговорить», — поделился Марк Горонок.
По материалам ИА Regnum