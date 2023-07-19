41-летняя Подольская в пудровом купальнике козырнула точеными формами в Египте: пляжный образ с изюминкой

На этот раз Подольская нежится на пляже. С собой она взяла множество нарядов. На новых кадрах певица нежилась на солнце в пудровом купальнике. Она подчеркнула свои точеные формы. Лук дополнили косынка в тон и солнцезащитные очки на цепочке. Наталья козырнула своей стройностью.

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