41-летняя Подольская в пудровом купальнике козырнула точеными формами в Египте: пляжный образ с изюминкой

Наталья Подольская уже много лет строит карьеру. Она стала популярной исполнительницей. Певица продолжает выпускать песни и давать концерты. В 41 года она старается держать себя в форме. При этом она успела стать мамой дважды. Артистка растит сыновей Артемия и Ивана. Этим летом звезда много путешествует. После Испании она прилетела в Египет.
На этот раз Подольская нежится на пляже. С собой она взяла множество нарядов. На новых кадрах певица нежилась на солнце в пудровом купальнике. Она подчеркнула свои точеные формы. Лук дополнили косынка в тон и солнцезащитные очки на цепочке. Наталья козырнула своей стройностью.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами.
«Красотуля, Натали!», «Шикарная фигура», «Выглядите на 20 лет», «Счастливая и загорелая», «Даже на пляже на стиле», «Фигурка вызывает зависть», — стали писать в Сети.