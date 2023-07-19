Тревожные новости о Валерии Леонтьеве обсуждают поклонники

В Сети поклонники говорят, что у находящегося в США Валерия Леонтьева якобы серьезные проблемы со здоровьем.

В интернете обсуждается, что у артиста плохо закрываются веки и еле ходят ноги. По мнению некоторых фанатов, Леонтьев уже перенес несколько сложных операций, но недуг не отступил.

При этом родственники певца поспешили успокоить — все у него хорошо. Леонтьев живет в своем доме в Майами и уже практически не выступает.

Когда же Валерий вернется в Россию — неизвестно.

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