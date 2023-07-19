«Ох, какая мамасита»: пополневшая Асмус в тугом монокини плюхнулась своей «сдобой» в воду — намочила гром-бедра

На этот раз Асмус уехала в Турцию с детьми и своей сестрой. Она делится кадрами с курорта. Актриса на этот раз не удержалась и предстала в купальнике. Она решила прокатиться с водной горки. Бывшая жена Гарика Харламова села на горку, а вода мгновенно намочила ее тыл. Кристина оголила свои мощные бедра, позируя на камеру.

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