«Ох, какая мамасита»: пополневшая Асмус в тугом монокини плюхнулась своей «сдобой» в воду — намочила гром-бедра

Кристина Асмус уже много лет снимается в кино. На глазах зрителей она взрослела. После роли скромной и примерной девушки в «Интернах» она сыграла дерзкую и раскованную героиню в «Тексте». Теперь артистка все чаще предстает в смелых образах и в обычной жизни. У нее появился новый возлюбленный, который устраивает для нее откровенные фотосессии.
На этот раз Асмус уехала в Турцию с детьми и своей сестрой. Она делится кадрами с курорта. Актриса на этот раз не удержалась и предстала в купальнике. Она решила прокатиться с водной горки. Бывшая жена Гарика Харламова села на горку, а вода мгновенно намочила ее тыл. Кристина оголила свои мощные бедра, позируя на камеру.
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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
«А теперь переходим к водным процедурам. Ох, мы нашли, по-моему, идеальное место до конца отпуска! Вернее, дети нашли! Ничего не хотят больше, только аквапарк. Пытаюсь убедить, что моря в Москве нет, а аквапарк найдем, но пока тщетно. Больно уж тут аквапарк роскошный», – заявила она.
Поклонники оценили пикантный кадр. Монокини позволило звезде похвастаться формами. «Так, в меховом купальнике не жарко?», «Ну такая милая», «Раздалась в бедрах», «Ох, какая мамасита», «Мощно», — стали писать подписчики.