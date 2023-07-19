В модных кедах, белой рубашке и галстуке, похож на Григория Лепса: как сейчас выглядит сын беременной Иры Пинчук, которому уже два года

В семье бывших участников «Дома-2» Ирины Пинчук и Арая Чобаняна 19 июля - большой праздник. В этот день два года назад на свет появился первенец пары, сын Давид.

Сейчас Ира Пинчук вновь беременна и зимой подарит Араю Чобаняну второго малыша.

А пока в честь дня рождения сына Давила Ира Пинчук и Арай Чобанян устроили семейную фотосесиию. Давида для участия в ней нарядили в джинсы, модные кеды, белую рубашку и галстук. Образ получился невероятно стильным. А многие подписчики Ирины Пинчук тут же отметили, что маленький Давид в таком наряде очень похож на известного музыканта Григория Лепса.

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