Вот это гены: Дмитрий Маликов предстал за столом с моложавой мамой, Еленой Изаксон и повзрослевшей дочкой

Недавно старшая наследница Маликова прокатилась по Европе. Теперь она воссоединилась с семьей. В соцсети Стеша поделилась трогательными кадрами.За столом собралась вся семья. Елена Изаксон в белой рубашке прильнула к дочке. А подросший Марк схватил папу за руку. Все были одеты в белые наряды.

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