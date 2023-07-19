Вот это гены: Дмитрий Маликов предстал за столом с моложавой мамой, Еленой Изаксон и повзрослевшей дочкой

Дмитрий Маликов уже много лет выступает на сцене. Он родился в семье художественного руководителя ВИА «Самоцветы» Юрия Маликова и певицы Людмилы Вьюнковой. Ему удалось пойти по их стопам. Он теперь один из самых известных исполнителей. Артист счастлив в браке с Еленой Изакон. Они вырастили дочку Стефанию. А теперь пара воспитывает сына Марка.
Недавно старшая наследница Маликова прокатилась по Европе. Теперь она воссоединилась с семьей. В соцсети Стеша поделилась трогательными кадрами.За столом собралась вся семья. Елена Изаксон в белой рубашке прильнула к дочке. А подросший Марк схватил папу за руку. Все были одеты в белые наряды.
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Дмитрий Маликов и Елена Изаксон с детьми. Фото: соцсети звезды
На другом фото Стеша уже позировала со своей бабушкой. Людмила Михайловна поразила народ своей моложавой внешностью.
«Одним летним вечером» , – написала дочка певца.
Поклонники были сражены тем, как все похожи в звездной семье. «Какая красивая семья, просто наслаждение какое-то», «Бабушка какая красавица», «Шикарные гены», — стали писать подписчики.
Стеша Маликова с бабушкой. Фото: соцсети звезды