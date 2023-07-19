«За ручку шли, счастливые!»: Бухынбалтэ и Барзиков помирились и передумали уходить из «Дома-2» — новое видео от Яббарова

Участники «Дома-2» Кристина Бухынбалтэ и Иван Барзиков после очередного громкого расставания навсегда, хлопками дверьми и прочими атрибутами драмы, воссоединились.
Иван Барзиков по случаю примирения с Кристиной Бухынбалтэ даже передумал уходить с проекта и немедленно вернулся на Поляну за ручку с Кристиной.
Трогательное появление пары на телестройки засняли супруги Илья Яббаров и Анастасия Голд. Они признались, что очень рады за Кристину Бухынбалтэ и Ивана Барзикова.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Друзья, они помирились! Какие счастливые, как мы рады», - прокомментировал Илья Яббаров.
«Они специально бросили ручки сейчас, они за ручку шли!» - радостно говорила Анастасия Голд.
Напомним, Либерж Кпадону накануне впала в истерику, узнав, что Ваня Барзиков собрался уйти с проекта.