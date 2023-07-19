«За ручку шли, счастливые!»: Бухынбалтэ и Барзиков помирились и передумали уходить из «Дома-2» — новое видео от Яббарова

Участники «Дома-2» Кристина Бухынбалтэ и Иван Барзиков после очередного громкого расставания навсегда, хлопками дверьми и прочими атрибутами драмы, воссоединились.

Иван Барзиков по случаю примирения с Кристиной Бухынбалтэ даже передумал уходить с проекта и немедленно вернулся на Поляну за ручку с Кристиной.

Трогательное появление пары на телестройки засняли супруги Илья Яббаров и Анастасия Голд. Они признались, что очень рады за Кристину Бухынбалтэ и Ивана Барзикова.

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