«За ручку шли, счастливые!»: Бухынбалтэ и Барзиков помирились и передумали уходить из «Дома-2» — новое видео от Яббарова

Кристина Бухынбалтэ и Иван Барзиков. Фото: соцсети

Кристина Бухынбалтэ и Иван Барзиков вновь счастливы вместе.

Участники «Дома-2» Кристина Бухынбалтэ и Иван Барзиков после очередного громкого расставания навсегда, хлопками дверьми и прочими атрибутами драмы, воссоединились.

Иван Барзиков по случаю примирения с Кристиной Бухынбалтэ даже передумал уходить с проекта и немедленно вернулся на Поляну за ручку с Кристиной.

Трогательное появление пары на телестройки засняли супруги Илья Яббаров и Анастасия Голд. Они признались, что очень рады за Кристину Бухынбалтэ и Ивана Барзикова.

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«Друзья, они помирились! Какие счастливые, как мы рады», - прокомментировал Илья Яббаров.

«Они специально бросили ручки сейчас, они за ручку шли!» - радостно говорила Анастасия Голд.

Напомним, Либерж Кпадону накануне впала в истерику, узнав, что Ваня Барзиков собрался уйти с проекта.

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