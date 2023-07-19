Боня в платье с откровенным декольте сверкнула «межножным пространством» на балконе: не прикрыла темный треугольник

Виктория Боня уже много лет строит карьеру. Она стала телеведущей, а также бизнесвумен. Уже давно бывшая участница «Дома-2» живет в Монако. Там она регулярно выходит в свет. Боня появляется на вечеринках и красных дорожках. На этот раз она рассталась с бойфрендом. Звезда резко сменила стрижку и похудела. Теперь она делится пикантными кадрами.
На этот раз Боня облачилась в женственное платье в горох. Она блеснула своим откровенным декольте. Наряд подчеркнул ее прелести. Светская львица вышла на балкон. Она засветила сокровенное из-за слишком смелого разреза. Виктория не прикрыла темный треугольник, красуясь на бортике.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
«Я влюблена! Как думаете, как его имя?» — заявила она.
Поклонники были удивлены. Многие отметили, что Боня сияет. Другие были расстроены такими откровенными кадрами. «Здесь похожа на Софи Лорен», «Ну очень красивая», «А может, стоить прикрыть низ?», «Очень смело», «Без белья?», «Словно зазываете Ромео на балконе», — стали писать в Сети.