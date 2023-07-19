Дело идет к разводу: Меган Маркл и принц Гарри больше не живут вместе - СМИ

Принц Гарри пережил много сложных ситуаций с тех пор, как женился на американской актрисе Меган Маркл. Когда его избранница почувствовала себя не в своей тарелки из-за жизни во дворце и постоянно внимания прессы, он решился уехать из страны, отказаться от своих обязанностей и даже поссорился с родней.

Супруги обосновались в США, где растят детей: Арчи и Лилибет. Но в последнее время ходят слухи, что брак трещит по швам.