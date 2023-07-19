Дело идет к разводу: Меган Маркл и принц Гарри больше не живут вместе - СМИ

Принц Гарри пережил много сложных ситуаций с тех пор, как женился на американской актрисе Меган Маркл. Когда его избранница почувствовала себя не в своей тарелки из-за жизни во дворце и постоянно внимания прессы, он решился уехать из страны, отказаться от своих обязанностей и даже поссорился с родней.
Супруги обосновались в США, где растят детей: Арчи и Лилибет. Но в последнее время ходят слухи, что брак трещит по швам.
Еще недавно Меган ссорилась с мужем из-за финансового положения. Также они вспылили в ресторан на глазах других посетителей. Теперь принц Гарри решил вернуться в Великобританию к семьей. А вот его супруга даже мысли такой не допускает. В зарубежных СМИ сообщают, что они больше не живут вместе.
«Они пытаются выяснить, что повлияло на их союз. Гарри не вписывается в безвкусный мир Меган», — заявил инсайдер.
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Король и Королева, принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми. Фото: Global Look Press
Недавно рыжеволосый принц лишился денег. Отмечается, что он готовится к поездке в Африку на съемки нового шоу для Netflix. Гарри там хочет снять документальную картину.
«Постоянный стресс и эмоциональные проблемы, вероятно, превратили их жизнь в ад. Раздельное времяпрепровождение на разных континентах, возможно, поможет им найти то, что нужно, чтобы двигаться дальше», — добавил источник журнала PageSix.
Напомним, что по информации, которая попала в прессу, 38-летний Гарри пообщался с родственниками и предложил заключить перемирие. Его брат принц Уильям еще не дал свой ответ, а король Карл III взял время на размышление.