Роскошная Татьяна Навка в белоснежном корсете с декольте сразила идеальной фигурой: сияющая красота

Татьяна Навка уже много лет выступает на льду. Она стала олимпийской чемпионкой. Теперь спортсменка создает ледовые представления. Она часто снимается для телевизионных проектов. В свои 48 лет блондинка держит себя в форме. Иногда она посещает красные дорожки. Для таких случаев звезда выбирает роскошные образы. На этот раз она поделилась кадрами с подготовки к выходу в свет.
На кадрах Навка предстала в брюках прямого кроя и белоснежном корсете с глубоким декольте. Фигуристка подчеркнула свою точеную фигуру. Она доверилась подруге, которая нанесла на кожу сверкающий лосьен придающий сияние. Татьяна сделала прическу с локонами и нежный макияж в розовых тонах.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Навка. Многие осыпали ее комплиментами. «Очень красивая», «Какая тоненькая», «Отличный лук», «Вообще не стареет», «Такое свежее лицо», «Прям хороша», «Ну тут все идеально, эстетично», «Вот это наряд! Так идет», — стали писать подписчики.