Роскошная Татьяна Навка в белоснежном корсете с декольте сразила идеальной фигурой: сияющая красота

На кадрах Навка предстала в брюках прямого кроя и белоснежном корсете с глубоким декольте. Фигуристка подчеркнула свою точеную фигуру. Она доверилась подруге, которая нанесла на кожу сверкающий лосьен придающий сияние. Татьяна сделала прическу с локонами и нежный макияж в розовых тонах.

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