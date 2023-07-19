Пополневшая Бузова в ночнушке оголила свои «сдобные булочки»: наряд трещит по швам

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести передачи и давать концерты. Зачастую она хвастается роскошными нарядами. В 37 лет артистка мечтает быть женой и мамой, но пока она не встретила вторую половинку. Этим летом звезда находится на съемках в Африке. Она то и дело предстает в откровенных луках, демонстрируя фигуру.
На этот раз Ольга показала, как выглядит по утрам. Она встала с постели и покрасовалась у зеркала в ночнушке. Артистка поправилась, но не стесняется этого. Она продемонстрировала свои упругие бедра. Телеведущая выпятила свои ягодицы. Шортики едва не пошли по швам.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие отметили, что она стала выглядеть привлекательнее. «Какие формы», «Кто-то хорошо кушает», «Отличный вид», «Шортики натянула до треска», «Вот это бедра», «Аппетитный вид», «Ого, какой стан», «Орех шикарный», — стали писать в Сети.