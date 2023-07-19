Семья Игоря Ясуловича прокомментировала слухи о здоровье артиста

Звезду советского кино и артиста дубляжа Игоря Ясуловича экстренно госпитализировали в столице. Почти сразу появились слухи о резком ухудшении его самочувствия. Сын актера рассказал о том, что эти слухи не имеют ничего общего с реальностью:

«Госпитализация плановая. Остальное — наше дело, врачебная тайна. Все хорошо, все нормально, все под контролем».

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Игорь Ясулович прославился ролями в фильмах «12 стульев», «Бриллиантовая рука», он – наставник актерской мастерской во ВГИКе.

По материалам телеканала «360»