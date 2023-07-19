Мерьем Узерли в бикини показала фигуру во всей красоте: разомлевшая, ложбинка влажная от пота

Мерьем Узерли в своем микроблоге порадовала поклонников сочными фото в мини-бикини, растянувшись на лежаке. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» едва не уснула на террасе. Разомлевшая и пропотевшая от знойной жары красавица-султанша сверкнула своими прелестями, засветив влажную ложбинку с покрасневшей от загара зоной декольте.
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Мерьем Узерли в бикини. Фото: личный архив
«Дорогу! Султан Сулейман идет... прям так и хочется сказать», «Разомлевшая, ждет своего султана??», «Какая красивая», «Загар сел прям красной коркой», «Грудь пылает, аж сдавило... к вам захотелось», «Хюррем как всегда завораживает», - пишут фолловеры.