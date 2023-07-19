«Стремилась разделять карьеру и любовь»: Анна Хилькевич рассказала, почему не захотела себе мужа-актера

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» Анна Хилькевич объяснила, почему не заводила служебных романов.
Все дело в том, что Хилькевич никогда не хотела мужа-актера.
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«Оказывается, что 65% россиян никогда не заводили служебный роман – я в их числе! Более того, я даже не встречалась с одноклассниками или однокурсниками. Как-то всегда получалось, что моя личная жизнь оставалась вне сферы деятельности. На работе я погружаюсь в процесс и всегда стремилась разделять карьеру и любовь», – призналась участница шоу «Звезды в Африке».
Хилькевич безнадежно влюблена в людей из мира бизнеса. Поэтому ее мужем стал предприниматель Артур Волков. За него артистка вышла замуж в 2015 году. А еще в 2011 Анна Хилькевич после долгих отношений стала женой директора по объектам телесериала «Барвиха» Антона Покрепы.
«Мне важно, чтобы у партнера присутствовало логическое мышление, холодный рассудок, жесткость в поведении, где это уместно. Поэтому для отношений я представляла мужчину, который занимается цифрами, бизнесом, решает серьезные вопросы, но не без креативной составляющей. Все должно быть в балансе. Так и получилось!», – добавила Хилькевич в своем микроблоге.