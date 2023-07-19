«Пытаются как-то хайпануть»: Анна Asti объяснила, почему о ней нет грязных слухов

Исполнительница Анна Asti рассказала, как ей удается быть популярной без хайпа.
Артистка утверждает, что ей не нужно придумать скандальные образы и истории, чтобы не потерять интерес слушателя.
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«Я даже несколько дней назад задумывалась: многие люди так стараются, учатся специально для этого, пытаются как-то хайпануть, что-то сделать… В моей жизни я на самом деле не делала чего-то, чтобы стать именно популярной. Да, я работала, потому что я очень сильно, невероятно люблю петь», – отметила Анна Asti.
Анна считает, что иногда она, словно ребенок: открыта душой к поклонникам.
«Нельзя взять и соврать, что из тебя идет доброта и свет. Когда я пою для людей, я пою в первую очередь для себя, сердцем и душой, и я уверена, что люди это чувствуют. Мне не нужно делать что-то плохое, чтобы меня заметили», – заключила певица в беседе с 5-tv.ru.