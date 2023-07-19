«Как могла»: мать Тимати рассказала, как объяснила внучке расставание ее родителей

Родительница шоумена Тимати – Симона Юнусова – объяснила, как ее внучка узнала о разрыве отношений между ее отцом и матерью.

Оказалось, малышке Алисе Юнусовой бабушка Симона Юнусова постаралась объяснить, что больше ее родители не будут вместе.

«Я все ей объяснила, как могла», – рассказала в своем микроблоге мать Тимати.

Несмотря на расставание модели Алены Шишковой и рэпера Тимати, знаменитости воссоединяются во время совместного досуга с их дочерью Алисой.