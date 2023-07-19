«Как могла»: мать Тимати рассказала, как объяснила внучке о расставании ее родителей

Алена Шишкова с Тимати и дочкой Алисой. Фото: соцсети 

Алиса Юнусова воспитывается своей бабушкой. Но родители девочки тоже проводят с ней время.

Родительница шоумена Тимати – Симона Юнусова – объяснила, как ее внучка узнала о разрыве отношений между ее отцом и матерью.

Оказалось, малышке Алисе Юнусовой бабушка Симона Юнусова постаралась объяснить, что больше ее родители не будут вместе.

«Я все ей объяснила, как могла», – рассказала в своем микроблоге мать Тимати.

Несмотря на расставание модели Алены Шишковой и рэпера Тимати, знаменитости воссоединяются во время совместного досуга с их дочерью Алисой.

К слову, Симона Юнусова ответила подписчикам и о своей новой невестке – модели Вале Ивановой.

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Многие поклонники семьи Юнусовых стали сравнивать любовь к публичной готовке Ивановой с тем, что экс-возлюбленная Тимати выкладывает личные рецепты в социальных сетях. На это Симона ответила:

«Смешно то, что вы об этом говорите. Валя очень хорошо готовит делает это ежедневно и с удовольствием. Мы уговорили ее показывать блюда всем, Настя тут не при чем».

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