Боня в тугом платье с разрезом и на шпильках лишила людей дара речи: фигура «восьмерка» — вид сзади поражает

Виктория Боня прославилась благодаря шоу «Дом-2». Потом она работала ведущей, но в итоге уехала в Монако, где растит дочку Анджелину. Светская львица всегда следила за своей внешностью. Но недавно она ездила в Дубай к врачам, а потом сделала короткую стрижку. Звезда так преобразилась, что теперь поклонники пытаются понять, как ей это удалось.
На этот раз Боня решила показать видео, на котором гуляет по Монако. Она облачилась в тугое платье в клетку с разрезом и белые туфли на каблуке. Телеведущая подчеркнула свои изгибы фигуры. Она продефилировала, козырнув своими идеальными пропорциями — фигура «восьмерка». Виктория снова вызвала переполох в Сети.
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Поклонники стали упрекать Боню за то, что она якобы врет. Многие не поверили, что спорт и диета помогли ей достичь таких результатов. «Какая разница что она сделала, если это красиво и эстетично», «Вика красивая, но как видно, что сделана, и сделана знатно», «Стала идеальной», «И осанка, и бедра, и ножки, и прическа, и Лабутены с платьем... Все красиво», — прокомментировали пост подписчики.