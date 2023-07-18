Боня в тугом платье с разрезом и на шпильках лишила людей дара речи: фигура «восьмерка» — вид сзади поражает

На этот раз Боня решила показать видео, на котором гуляет по Монако. Она облачилась в тугое платье в клетку с разрезом и белые туфли на каблуке. Телеведущая подчеркнула свои изгибы фигуры. Она продефилировала, козырнув своими идеальными пропорциями — фигура «восьмерка». Виктория снова вызвала переполох в Сети.

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