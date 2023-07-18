Клава Кока в белой майке с вырезом сверкнула своими «сдобными» прелестями: горячий кадр из постели

Клава Кока уже больше пяти лет строит карьеру. Она стала популярной исполнительницей. Каждый год артистка выпускает песни, а на концертах она предпочитает щеголять в откровенных нарядах. Певица ищет свою вторую половинку, поэтому привлекает внимание парней. На днях она в блеснула фигурой в прозрачном платье на фестивале. А теперь звезда показала кадры из постели.
Весь день Клава находилась на съемках в отеле. Она решила запечатлеться, когда лежала на кровати. Певица предстала в белой майке с пикантным вырезом. Она засветила свои полушария груди благодаря декольте. Блондинка подбежала к балкону и вышла на улицу, наслаждаясь дождем. Она похвасталась красочным видом на центр города.
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Поклонники были восхищены тем, как одета Кока. Многие отметили, что даже без страз и каблуков у нее привлекательный вид. «Какое декольте», «С кем ты в номере?», «Мне кажется, у вас свидание», «Очень туго сидит маечка», «Груди тесно», — стали писать подписчики.