Клава Кока в белой майке с вырезом сверкнула своими «сдобными» прелестями: горячий кадр из постели

Весь день Клава находилась на съемках в отеле. Она решила запечатлеться, когда лежала на кровати. Певица предстала в белой майке с пикантным вырезом. Она засветила свои полушария груди благодаря декольте. Блондинка подбежала к балкону и вышла на улицу, наслаждаясь дождем. Она похвасталась красочным видом на центр города.

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